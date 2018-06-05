Амстердам, 5 июня, 2018, 12:16 — ИА Регнум. Арест голландских активов «Газпрома» имеет бюрократический характер и в дальнейшем будет оспорен в местных судах, полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании «ЛМС» Дмитрий Кумановский. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 5 июня.

Оноре Домье. Юристы. 1856

Эксперт напомнил, что ранее аналогичные меры принимались в отношении имущества «Роснефти» во время ее споров с акционерами «ЮКОСа». По ряду эпизодов стороны тогда смогли достичь договоренности, по другим — судились, и судебные рассмотрения завершились в пользу «Роснефти».

В Голландии арестованы проектные активы «Газпрома», и в настоящее время его европейскому бизнесу ничто не угрожает, отметил Кумановский. Значение этого события сводится к напоминанию со стороны «Нафтогаза» о своих претензиях к «Газпрому».

В случае, если «Газпрому» удастся в судебном порядке оспорить контракт с «Нафтогазом», соответствующие судебные решения будут приниматься и «на местах» в судах европейских стран.

«Нельзя заставить вести бизнес без экономической выгоды», — отметил эксперт.