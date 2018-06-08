Тбилиси, 8 июня, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Начинают ли «оттаивать» отношения России и Грузии, замороженные вот уже несколько лет, обсуждает политолог, автор ИА REGNUM Авигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Недавние инициативы грузинского президента Маргвелашвили, предложившего создать инициативную группу по налаживанию российско-грузинского диалога, говорят о многом. Предыдущие попытки, предпринимавшиеся официальными лицами РФ и даже самим Владимиром Путиным, до сих пор не встречали отклика со стороны Грузии. С чем же связано нынешнее потепление? Вероятно, безуспешные попытки Грузии добиться большей благосклонности от Вашингтона потерпели фиаско. Ставка, сделанная на приход в президентское кресло Хиллари Клинтон, не сыграла, и усилия, предпринятые командой Бидзины Иванишвили, оказались безрезультатны. В свете того, что ситуация на Кавказе и в Закавказье остается далекой от спокойствия, попытки Грузии возобновить диалог с Россией выглядят весьма своевременными.

Ведь, как показала практика, надеяться исключительно на западную помощь неразумно. Важным показателем грузинской решимости в выстраивании отношений с Россией служит само участие в этой инициативе Маргелашвили, в прошлом последовательно занимавшего антироссийскую позицию. А в самой Грузии в потеплении между Россией и Грузией заинтересованы широкие слои общества.

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