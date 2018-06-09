Москва, 9 июня, 2018, 03:05 — ИА Регнум. Неожиданная для многих, особенно европейских, экспертов конфигурация может возникнуть в результате изменения позиции Израиля и США по сирийскому конфликту. Какие возможности откроет новый расклад сил перед Россией, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Договоренность с Россией, достигнутая Израилем в мае, может помочь американским военным покинуть Сирию, «сохранив лицо», а сирийским правительственным войскам наконец-то зачистить экстремистский анклав на юго-западе страны. Такой вывод можно сделать из сообщений о путях реализации договоренностей о выводе из Сирии всех иностранных контингентов, которые должны будут обсудить в ближайшее время министр обороны РФ Сергей Шойгу и его израильский коллега Авигдор Либерман.

Если детали намеченного к обсуждению соглашения, просочившиеся в прессу, верны, то Сирию должны будут покинуть как американские и турецкие, так и иранские военные, включая добровольческую проиранскую «Хезболлу». Развитие ситуации в этом направлении позволит сирийским войскам справиться с остатками экстремистов, а для российской дипломатии откроются многообещающие перспективы. Что можно предположить уже сейчас?

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