Архангельская область, 5 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Первая арктическая экспедиция Северного флота (СФ) России, из запланированных на 2018 год, прибыла на архипелаг Новая Земля, сообщила 5 июня пресс-служба флота.

Цитата из х/ф «Семеро смелых». Реж. Сергей Герасимов. 1936. СССР Полярник

Экспедиции предстоит исследовать опыт освоения архипелага Новая Земля, провести географические, гидрографические, исторические и иные работы. Отряд сформирован на базе армейского корпуса СФ в Мурманской области, для его доставки на архипелаг были задействованы пять самолетов Ил-76.

По прибытии в населенный пункт Белушья Губа участники экспедиции дали старт сезону арктических исследований и провели патриотическую акцию. Они возложили венки к памятникам «Морякам тральщика «ТЩ-65», «Воинам-североморцам, павшим в годы Великой Отечественной войны при защите Арктики 1941−1945 гг.», а также к монументу «Создателям ядерного щита России».

Всего в течение летнего сезона в Арктику отправятся несколько экспедиций. Участникам походов предстоит изучать малоосвоенные районы Арктики и выполнить множество исследовательских работ.