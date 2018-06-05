Анкара, 5 июня, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Миграционные службы Турции арестовали 50 нелегальных мигрантов у побережья Эгейского моря, сообщает 5 июня Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Правоохранительные органы получили информацию, согласно которой беженцы планировали проникнуть на территорию Греции в резиновой лодке, своевременная реакция привела к аресту нелегалов.

Напомним, Турция является основным перевалочным пунктом между странами Евросоюза и Ближнего Востока, на котором полыхают гражданские конфликты. В 2015 году Брюссель и Анкара договорились о закрытии границы Турцией, что привело к сокращению потока беженцев.