Ватикан, 8 июня, 2018, 02:07 — ИА Регнум. Пятилетний план «развития» Католической церкви в Китае стартует, при этом он направлен на изменение религиозных принципов и практик в соответствии с коммунистическими идеалами. Об этой новости и других событиях, которые обсуждает католическая пресса, рассказывает в своем обзоре редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Данный план получил одобрение Католической патриотической ассоциации и Совета китайских епископов, следует отметить, что ни один из них Ватиканом не признан. В качестве цели заявлено устранение «иностранного влияния» и установка госконтроля над всей религиозной деятельностью. Сюда же относится и подчинение религиозных лидеров структурам КПК.

Изменениям подлежат искусство, литургия и архитектура — от них ожидается большее соответствие китайским традициям. Подробности плана пока не разглашаются, известно только, что в него войдут «понимание истории Церкви» в Китае, богословские исследования и евангелизация.

Китай и Святой престол продолжают переговоры, причем, по имеющейся информации, если Пекин, опасаясь западного влияния, не хочет давать папе возможность самостоятельно назначать епископов, то Ватикан, в свою очередь, не хочет отдавать назначение епископов в руки КНР, тем самым «компрометируя католические принципы».

О других темах католической прессы читайте в обзоре: Православные и католики переходят от теории к делу

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