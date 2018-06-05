Москва, 5 июня, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Последствия цифровизации экономики и жизни граждан в целом могут быть необратимыми, и задача депутатского корпуса сегодня — предугадать, как избежать социальных конфликтов в будущем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на деловом завтраке по цифровизации в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма».

Владимир Жириновский

«Идёт замена человека на машину», — заявил Жириновский.

По его словам, уже сегодня известно, что часть профессий в скором времени могут исчезнуть именно из-за цифровизации. При этом продолжительность жизни граждан растёт.

«Цифровизация медицины это великолепно — быстрее ставятся диагнозы, быстрее можно лечить людей, и люди смогут жить долго. Но что они будут делать, если мы параллельно убираем профессии? Рост населения будет идти, и тут будут проблемы, чем их занять», — подчеркнул Жириновский.

Кроме того, по его словам, такие события могут увеличить миграционные потоки граждан из тех стран, до которых цифровизация не дошла. Все эти события могут привести к новым глобальным конфликтам.

«Не приведёт ли это к пороховой бочке? Может быть, опять будет социальный взрыв, и как сегодня есть антиглобалисты, тогда появятся люди, которые будут выступать против цифровизации», — предположил Жириновский.

По его словам, именно депутаты и парламентарии разных стран должны сегодня предпринять все необходимые меры, чтобы избежать катастрофы в будущем.

«Задача депутатского корпуса сейчас и на ближайшие 10−15 лет — предугадать, каким путем мы пойдём через 20, 50, 100 лет, чтобы человечество не оказалось в тяжелейшей ситуации», — подчеркнул Жириновский.