Вашингтон, 5 июня, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Впервые за последний год марсоход Curiosity успешно проанализировал образец грунта, добытый при помощи отремонтированной буровой установки. Об этом говорится в материале, опубликованном 4 июня на сайте NASA.

Commons.wikimedia.org Марсоход Curiosity

По словам руководителя миссии Mars Science Laboratory (MSL) Джима Эриксона, для устранения неполадки потребовались месяцы напряжённой работы команды инженеров. В итоге специалисты NASA нашли способ вернуть функциональность сломанной в 2016 году буровой установке марсохода.

Как сообщало ИА REGNUM, инженеры NASA в Пасадине, штат Калифорния, начали сборку нового марсохода Mars 2020 Rover. Исследовательский аппарат представляет из себя научную лабораторию размером с небольшой автомобиль на шести колёсах. Запуск марсохода планируется осуществить в июле 2020 года.

Читайте также: В NASA начали сборку нового марсохода Mars 2020