Бишкек, 5 июня, 2018, 11:51 — ИА Регнум. На спорном участке границы в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии накануне, 4 июня, произошел конфликт между киргизскими и таджикскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-центр пограничной службы Киргизской Республики.

Uwe Dedering Таджикско-киргизская граница

Таджикские пограничники выгнали граждан Киргизии с участка «Футбольное поле», где те организовали стихийную торговлю. Прибывшие на место происшествия киргизские пограничники предупредили военнослужащих Таджикистана о недопустимости решения вопросов подобным методом, а также заявили о том, что таджикские пограничники незаконно находятся на несогласованном участке и потребовали покинуть его.

«Военнослужащие Республики Таджикистан отказались выполнять эти требования, повели себя агрессивно, провоцируя драку, и произвели предупредительные выстрелы в воздух, после чего были задержаны пограничным нарядом Киргизии», — уточнили в госпогранслужбе.

Сейчас выяснением обстоятельств конфликта и урегулированием ситуации на киргизско-таджикской границе занимаются региональные спецпредставители пограничных ведомств Киргизии и Таджикистана.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970,8 км, из которых согласовано только 519 км. На рубеже двух государств периодически происходят различные инциденты и конфликты. Причем как между жителями приграничных населенных пунктов, так и между пограничниками. В том числе с применением оружия.

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