Москва, 5 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В связи с ростом цен на бензин Госдума может пригласить для участия в «правительственном часе» главу Минэнерго Александра Новака, вице-премьера Дмитрия Козака и главу ФАС Игоря Артемьева. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, соответствующее поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин первому заместителю председателя нижней палаты парламента Александру Жукову («Единая Россия»).

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

На проблему роста цен на бензин обратил внимание депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в ходе пленарного заседания.

Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС начали стремительно расти в последние недели. С начала 2018 года бензин подорожал на 5,3% (данные Росстата). Это происходит на фоне подорожания нефти — за год она поднялась с 47,9 доллара за баррель до 77,3 (уровень 2014 года). К концу мая цены на топливо в Москве превысили 40 рублей за литр. 2 июня правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен.

Налоговый маневр начался в 2015 году. Тогда власти повысили налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снизили экспортные пошлины на нефть. В 2016 году Минфин предложил повысить НДПИ и обнулить пошлину, чем вызвал протесты Минэнерго и нефтяников.

Ранее на заседании комитета Госдумы председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен на бензин может ускорить инфляцию на 0,2−0,4 пп.