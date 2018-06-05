Улан-Удэ, 5 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Определить с помощью специалистов, какой объём изъятия воды будет безопасен для озера Байкал, а потом уже обсуждать конкретные инвестпроекты, это вполне разумный подход. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал член Ангаро-Байкальского бассейнового совета Александр Колотов, комментируя информацию о том, что минприроды Бурятии объявило аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по определению допустимого и безопасного для экологии озера Байкал объёма изъятия водных ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Более того, по словам Александра Колотова, такое исследование прекрасно бы вписалось в общую стратегическую экологическую оценку, которую требует провести для Байкала Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в июне текущего года стало известно, что министерство природных ресурсов Бурятии объявило аукцион на выполнение научно-исследовательской работы по определению допустимого и безопасного для экологии озера Байкал объёма забора (изъятия) водных ресурсов. На это власти региона намерены потратить 2 миллиона рублей из республиканского бюджета. При этом в сентябре 2017 года глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью агентству «Синьхуа» рассказал, что одна из китайских компаний намерена инвестировать средства в строительство завода по бутилированию байкальской воды. Он добавил, что подписано «предварительное соглашение», ведётся работа по оценке возможного экологического воздействия на Байкал заявленных объёмов производства. Проект завода предусматривает розлив 2 млн тонн воды в год, что является довольно большим объёмом.

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Александр Колотов подчеркнул, что любой инвестпроект на Байкальской природной территории должен учитывать не только экономические, но и социально-экологические аспекты.

«Дьявол, как всегда, кроется в деталях: мощность завода по производству бутилированной воды может быть вполне безопасной для Байкала, а вот его расположение — нет», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, победитель аукциона, о котором идёт речь, должен будет оценить качество байкальской воды и возможности её использования для розлива питьевой воды до 1 декабря 2018 года.