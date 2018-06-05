У соседа корова сдохнет: зачем в Киеве гордятся «засухой в Крыму»
Симферополь, 5 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады и глава «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафа Джемилев рассказал журналистам, что в Крыму началась засуха после того, как Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу.
Джемилев добавил, что если украинские власти вдруг передумают таким образом «наказывать» жителей Крыма, то члены его организации снова ее перекроют.
Представители региональной власти Крыма в ответ заявили, что за четыре года, прошедших с возвращения полуострова в Россию, были приняты меры для снижения зависимости от поставок воды с Украины, и теперь проблема не носит настолько острого характера, как это было тогда.
По версии местной власти, проблемы в большей степени вызваны засушливой погодой, чем какими-либо действиями со стороны Украины.
Кроме того, в Крыму восприняли заявления Джемилева как еще одно напоминание о сущности майданной власти Украины и как еще одно напоминание о том, какой участи Крыму удалось избежать.
И это, действительно, самый интересный момент. Непосвященному человеку действия и заявления Киева могли бы показаться странными. Если там считают Крым своим, то зачем создавать ему проблемы, а потом еще и хвалиться этими проблемами, то ли действительно созданными, то ли приписанными себе?
Но реальная жизнь реальных крымчан не волнует и никогда не волновала майданную власть, в составе которой так органично смотрится «Меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с его политической культурой уровня «плюнуть соседу в колодец».
Главное, что волнует этих людей, это их собственное благосостояние. Финансирование они получают за то, что играют роль «борцов с оккупантами». Значение имеет только то, что происходит в пиар-пространстве. Именно поэтому для них нет никакой разницы между реальным созданием проблем для Крыма и имитацией создания этих проблем.
Разного рода блокирования, перекрытия и прочие мелкие пакости, на которые способны триумфаторы киевского государственного переворота, действительно создают жителям и России, и Украины некоторые трудности. Однако главная их цель в другом.
Они не хотят взаимовыгодной кооперации. Они предпочитают, чтобы у соседа сдохла корова. Таков уровень их политической культуры.
Вместе с тем они вполне готовы согласиться на то, что корова сдохнет только в газетах, но при условии, если ее смерть припишут лично Мустафе Джемилеву. Таково их задание.