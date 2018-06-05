Симферополь, 5 июня, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады и глава «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мустафа Джемилев рассказал журналистам, что в Крыму началась засуха после того, как Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Иероним Босх. Зависть (фрагмент). 1485

Джемилев добавил, что если украинские власти вдруг передумают таким образом «наказывать» жителей Крыма, то члены его организации снова ее перекроют.

Представители региональной власти Крыма в ответ заявили, что за четыре года, прошедших с возвращения полуострова в Россию, были приняты меры для снижения зависимости от поставок воды с Украины, и теперь проблема не носит настолько острого характера, как это было тогда.

По версии местной власти, проблемы в большей степени вызваны засушливой погодой, чем какими-либо действиями со стороны Украины.

Кроме того, в Крыму восприняли заявления Джемилева как еще одно напоминание о сущности майданной власти Украины и как еще одно напоминание о том, какой участи Крыму удалось избежать.

И это, действительно, самый интересный момент. Непосвященному человеку действия и заявления Киева могли бы показаться странными. Если там считают Крым своим, то зачем создавать ему проблемы, а потом еще и хвалиться этими проблемами, то ли действительно созданными, то ли приписанными себе?

Но реальная жизнь реальных крымчан не волнует и никогда не волновала майданную власть, в составе которой так органично смотрится «Меджлис» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с его политической культурой уровня «плюнуть соседу в колодец».

Главное, что волнует этих людей, это их собственное благосостояние. Финансирование они получают за то, что играют роль «борцов с оккупантами». Значение имеет только то, что происходит в пиар-пространстве. Именно поэтому для них нет никакой разницы между реальным созданием проблем для Крыма и имитацией создания этих проблем.

Разного рода блокирования, перекрытия и прочие мелкие пакости, на которые способны триумфаторы киевского государственного переворота, действительно создают жителям и России, и Украины некоторые трудности. Однако главная их цель в другом.

Они не хотят взаимовыгодной кооперации. Они предпочитают, чтобы у соседа сдохла корова. Таков уровень их политической культуры.

Вместе с тем они вполне готовы согласиться на то, что корова сдохнет только в газетах, но при условии, если ее смерть припишут лично Мустафе Джемилеву. Таково их задание.