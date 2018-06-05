Архангельск, 5 июня, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В Архангельской области увеличился спрос на ипотеку после того как банки снизили процентные ставки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Так, за год средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, выданным жителям региона, снизилась на 2,2 процентного пункта и к началу мая составляла 9,46% годовых.

Рост доступности кредитов для населения обусловил существенное увеличение объемов выдачи ипотечных жилищных кредитов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего за четыре месяца 2018 года жителям региона предоставлено порядка 4,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов на сумму 8,4 млрд рублей (за аналогичный период минувшего года было выдано 2,9 тысячи кредитов на сумму 4,9 млрд рублей).

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В итоге в 2018 году задолженность населения по ипотеке выросла на 6,2%, составив к началу мая 55,2 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем год назад.

«Ипотечные кредиты — это более четверти объема всех кредитов, выданных населению Архангельской области и Ненецкого автономного округа с начала года, — отметил управляющий отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаил Карпунин. — По объёму выданной ипотеки наш регион по-прежнему занимает третье место в СЗФО после Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Напомним, согласно прогнозу АО «Дом.РФ» (бывшее Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию), низкий уровень инфляции и прогнозируемое снижение ключевой ставки приведет к продолжению снижения ставок по ипотеке. К концу 2018 года они могут упасть до 8%. В связи с этим ожидается, что в России в 2018 году будет выдано 1,3−1,4 миллиона ипотечных кредитов на сумму 2,5−2,7 трлн рублей.

Как сообщал ИА REGNUM, президент Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию отметил, что «средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7−8%, а стремиться нужно к 7%».