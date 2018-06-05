Вашингтон, 5 июня, 2018, 11:28 — ИА Регнум. США заявили о неучастии в еженедельном пленарном заседании Конференции по разоружению, председателем которой неделю назад стала Сирия. Об этом пишет газета Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Миру не бывать

«Из-за неоднократных попыток Сирии на прошлой неделе использовать свое председательство в Конференции по разоружению для нормализации режима и ее неприемлемого и опасного поведения, мы не будем участвовать в сегодняшнем заседании», — пояснил посол США Роберт Вуд в письменном заявлении 5 июня.

Конференция по разоружению — постоянно действующий с 1979 года многосторонний переговорный форум международного сообщества для выработки соглашений по разоружению. Заседания проводятся в Женеве (Швейцария).