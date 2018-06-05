Степанакерт, 5 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. По призыву премьер-министра Армении Никола Пашиняна, принимая во внимание договоренности с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном протестующие в Степанакерте решили прекратить акцию протеста. Об этом сообщил Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

RFE/RL Участники акции протеста в Степанакерте

«Кондиционный комитет митинга в Степанакерте только что объявил, что, принимая во внимание договоренности с президентом Арцаха Бако Саакяном и призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прекращают акции протеста. Горжусь вами, гордые граждане Республики Арцах», — написал Пашинян.

Сейчас, участники акции протеста собрались в одном из залов Степанакерта и проводят общественное обсуждение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Пашинян обратился с призывом к протестующим в Степанакерте, призвав прекратить акции протеста и дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить договоренности, которые были достигнуты во время встречи между президентом Карабаха и представителями протестного движения.

Участники акции протеста в Степанакерте требуют отставки глав силовых ведомств — начальника Службы национальной безопасности (СНБ) и начальника полиции.

1 июня в Степанакерте большая группа из спецотряда СНБ избила двух граждан. Это произошло на одной из центральных улиц Степанакерта, дежурившие на месте полицейские не только не вмешались в ситуацию, но и задержали избитых, после чего они были доставлены в участок, а только затем в больницу.