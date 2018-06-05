Москва, 5 июня, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Закон о штрафах за обход блокировок в интернете Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Киберпространство

Наказание для операторов связи за предоставление доступа к заблокированным ресурсам влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Такой же штраф ждет за выдачу в поисковых системах запрещенных в России сайтов.

Штраф до 300 тыс. рублей вводится за непредставление или несвоевременное представление в Роскомнадзор провайдером хостинга или иным лицом, обеспечивающим размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, данных, «позволяющих идентифицировать владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, или сведений об уведомлении владельца программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, о необходимости размещения данных, позволяющих идентифицировать такого владельца».

Различными сервисами обхода блокировки интернет-ресурсов пользуется до 15% граждан России, заявил ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, различные способы обхода блокировок, включая VPN-сервисы и прокси-серверы, использует меньшая часть населения, но этот процент постоянно растет.