Калининград, 5 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Калининградский тарный комбинат диверсифицировал производство консервных банок. Накануне на предприятии была запущена линия по выпуску легковскрываемых крышек производительностью 350 миллионов штук в год.

Gov39.ru На Калининградском тарном комбинате

«Объем инвестиций первой очереди производства легковскрываемых крышек оценивается в 5 млн евро, — уточнил на церемонии открытия линии председатель совета директоров Калининградского тарного комбината Владимир Альшевский. — Это самый крупный инвестиционный проект за всю историю комбината. Отдельные узлы делались на предприятиях Германии, Испании, Италии».

По данным представителя комбината, сегодня порядка 60% легковскрываемых крышек (с кольцом на жестяной поверхности) для российских консервов производятся за рубежом. По оценкам руководства предприятия, после выхода линии на полную мощность комбинат сможет на треть закрыть российские потребности в легковскрываемой крышке.

При этом часть партии из ежемесячно выпускаемых 30 миллионов крышек для консервов планируется направлять на экспорт.

«Очень важно, что наше калининградское предприятие начинает достигать лидирующих позиций в своей отрасли, развивая также экспортное направление через поставки к соседям в Польшу и Прибалтику», — заявил на церемонии губернатор Антон Алиханов.

ИА REGNUM дополняет, что Калининградский тарный комбинат является одним из старейших предприятий Калининградской области. Он был образован в 1952 году и сегодня обеспечивает более 20% потребностей отечественного рынка в жестяной банке, являясь, кроме того, крупнейшим экспортёром жестяной тары. Свыше 60% всего объема экспорта из России этой продукции приходится именно на долю КТК.

В 2014 году ООО «Производственная компания — Калининградский тарный комбинат» включен в реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области с инвестиционным проектом «Создание производственного комплекса по выпуску тары и полуфабрикатов из лакированной и литографированной жести». Объем заявленных инвестиций превысил 170 млн рублей.