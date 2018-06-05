Владивосток, 5 июня, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Из Китая в Приморский край пытались провезти крупную партию электрошокеров под видом фонариков. Об этом сообщило Дальневосточное таможенное управление.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная республика Югославия Пытка электричеством

«Незаконный ввоз 6782 электрошокеров общим весом 1,6 т пресекли уссурийские таможенники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении компании, сотрудники которой пытались ввезти товар в РФ под видом фонариков, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят расследование.

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