Москва, 5 июня, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Москва планирует максимально использовать время проведения чемпионата мира по футболу-2018 для заработка и реализации временных бизнес-проектов. Помимо большого числа новых хостелов, переоборудованных под спорт-бары кафе и зон отдыха с установленными экранами для просмотра матчей, в столице не оставили без внимания сегмент премиум-развлечений для досуга платёжеспособных жителей и гостей столицы. Так, к чемпионату на Москва-реке появится двухпалубный корабль с вертолётом и джакузи BUD Boat. Предполагается, что отдыхать на эксклюзивной лодке будут состоятельные поклонники футбола, которым, кроме просмотра матчей в комфортных условиях, предложат экскурсионные программы по центру города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM BUD Boat — двухпалубный корабль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнечные ванны

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Баркузи (джакузи с баром)

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Корабль будет курсировать по Москве с 14 июня и до окончания турнира. Ранее лодку уже использовали во время проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017, сейчас BUD Boat обновили и надеются привлечь внимание москвичей и гостей столицы.

«Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA™ более 30 лет, мы точно знаем, как создать атмосферу грандиозного футбольного праздника», — заявил директор по маркетингу AB InBev Efes Константин Тамиров.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Константин Тамиров, директор по маркетингу ABInBev Efes

Это двухпалубное судно, на котором установили большой экран для просмотра футбольных матчей, разместили бар, вертолётную площадку и джакузи. На корабле также будут работать диджеи. Как заявляют владельцы, в оформлении судна использованы дорогие элементы декора и множество осветительных приборов для создания особой атмосферы праздника. Целевая аудитория проекта BUD Boat — состоятельные любители футбола.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM BUD Boat — двухпалубный корабль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гигантский экран для просмотра матчей мундиаля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Травмы — не помеха посетить мероприятие

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыкальный ведущий шоу

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к чемпионату мира по футболу-2018 около стадионов «Лужники» и «Спартак», где пройдут матчи турнира, в Москве установили временные шатры и обустроили фан-зоны. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, часть конструкций намерены сохранить и после окончания чемпионата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Давид, здесь работает барменом