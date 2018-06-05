Премиум-футбол: в Москве показали, как будут развлекать богатых болельщиков
Москва, 5 июня, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Москва планирует максимально использовать время проведения чемпионата мира по футболу-2018 для заработка и реализации временных бизнес-проектов. Помимо большого числа новых хостелов, переоборудованных под спорт-бары кафе и зон отдыха с установленными экранами для просмотра матчей, в столице не оставили без внимания сегмент премиум-развлечений для досуга платёжеспособных жителей и гостей столицы. Так, к чемпионату на Москва-реке появится двухпалубный корабль с вертолётом и джакузи BUD Boat. Предполагается, что отдыхать на эксклюзивной лодке будут состоятельные поклонники футбола, которым, кроме просмотра матчей в комфортных условиях, предложат экскурсионные программы по центру города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Корабль будет курсировать по Москве с 14 июня и до окончания турнира. Ранее лодку уже использовали во время проведения Кубка Конфедераций FIFA 2017, сейчас BUD Boat обновили и надеются привлечь внимание москвичей и гостей столицы.
«Являясь официальным спонсором чемпионата мира по футболу FIFA™ более 30 лет, мы точно знаем, как создать атмосферу грандиозного футбольного праздника», — заявил директор по маркетингу AB InBev Efes Константин Тамиров.
Это двухпалубное судно, на котором установили большой экран для просмотра футбольных матчей, разместили бар, вертолётную площадку и джакузи. На корабле также будут работать диджеи. Как заявляют владельцы, в оформлении судна использованы дорогие элементы декора и множество осветительных приборов для создания особой атмосферы праздника. Целевая аудитория проекта BUD Boat — состоятельные любители футбола.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к чемпионату мира по футболу-2018 около стадионов «Лужники» и «Спартак», где пройдут матчи турнира, в Москве установили временные шатры и обустроили фан-зоны. По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, часть конструкций намерены сохранить и после окончания чемпионата.