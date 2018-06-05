Пермь, 5 июня, 2018, 10:55 — ИА Регнум. В Пермском крае в деревне Батерики спустя 20 лет здание новой школы так и остаётся недостроенным. Старшеклассников возят за 15 км в посёлок Перебор. Зимой автобус не всегда может осилить подъём в гору, тогда школьникам приходится идти пешком, несмотря на метели и морозы, сообщает ТК «Ветта24».

Александр Федоров. Деревня

В деревне функционирует только начальная школа. Новую среднюю школу обещали построить, и 20 лет назад начался процесс строительства. Однако он замер, и вот уже десятки лет в деревне стоит каркас кирпичного здания. Не появился за эти годы и обещанный детский сад, а также газ. В таких условиях невыполненных обещаний и несбывшихся надежд народ покидает деревню. Село угасает. В нем осталось 250 человек, а ранее было двое больше. Население бросает свои добротные дома.

Местные жители говорят, что ситуация поправима, и жизнь может вернуться в брошенные жилища. Но для этого необходимо достроить школу и провести в село газ.

Стоит отметить, что программа развития Пермского края на период 2017—2021 годов предусматривает создание современных, комфортных и безопасных условий для обучения детей. Взамен ветхих и аварийных зданий школ планируется построить 14 новых школ. Кроме того, дополнительно будет построено восемь школ для снятия напряженной ситуации с учебными местами в местах массовой жилой застройки. До 2022 года планируется создать около 15 тыс. новых мест в школах на сумму более 8,5 млрд рублей.

Пока региональная власть говорит о радужных перспективах и рапортует об успехах в сфере образования, в Батериках ежегодно зияющие дверные и оконные проемы забивают досками. Во избежание несчастных случаев. На то, что строительство продолжится в ближайшее время, люди потеряли всякую надежду.

Ранее рассматривались варианты приспособления объекта незавершённого строительства. В 2012 году из школы хотели создать психоневрологический интернат, который обеспечил бы почти 100 рабочих мест. Но многим оказалось не по душе такое соседство.

Одной из инициатив стало объединение под одной крышей начальной школы, детского сада, клуба, ФАПа, библиотеки и спортзала. Но и это предложение выглядит нереальным. Бюджет муниципального образования не осилит реализацию этой идеи.

Как отметил глава Берёзовского муниципального района Игорь Чайкин, для объединения в одном здания комплекса социальных учреждений следует провести реконструкцию и перепланировку, узаконить их. Также потребуется оформление новых документов под изменение цели назначения строящегося здания. По предварительной оценке, на это требуется несколько сотен миллионов рублей.