Каракас, 5 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA уведомила восемь своих зарубежных контрагентов о невозможности полностью закрыть контрактные обязательства по июньским поставкам сырой нефти. Согласно сведениям агентства S&P Global Platts, в число вышеуказанных восьми контрагентов входит и российский «Лукойл».

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"Среди пострадавших из-за низкой доступности сырой нефти компаний — Nynas, Tipco, Chevron, CNPC, Reliance, Conoco, Valero и «Лукойл». Предприятия получат объемы, установленные контрактами лишь частично», — цитирует агентство слова своего источника.

Отмечается, что большая часть недопоставок сырой нефти пройдёт по марке Merey 16, это смесь легкой сырой нефти и экстра-тяжелой нефти из пояса реки Ориноко.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая глава и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что стоимость барреля нефти не превысит $100 ввиду того, что факторы, приводящие к росту цен на нефтяном рынке, носят временный характер и могут быть изменены.

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