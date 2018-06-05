Москва, 5 июня, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В Госдуме поддержали предложение бразильских законодателей, которые разрешили госслужащим отсутствовать на рабочем месте во время матчей с участием национальной сборной по футболу на чемпионате мира, который состоится в России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

«Матчи нашей сборной — с Саудовской Аравией и Уругваем пройдут в 18 и 17 часов по московскому времени, с Египтом — в 21 час. Я думаю, служащих Европейской части России можно было бы и даже нужно отпустить на первые две игры с работы пораньше хотя бы на два часа, чтобы они могли спокойно добраться до дома и подготовиться к их просмотру», — сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Работодатели могли бы позаботиться о здоровье своих подчинённых и, к примеру, разрешить в такие дни прийти на работу позже, полагает депутат.

«Конечно, мы понимаем, что предложение дать послабления в рабочем графике на время игры сборной РФ вряд ли поддержат на федеральном уровне, но отдельно взятым руководителям можно было бы об этом задуматься», — полагает он.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев обещает подумать, в какой форме поддержать предложение, в частности, возможно обращение в комитет Госдумы по труду.

«Мы считаем, что эта идея абсолютно правильная, мы ее поддерживаем», — заявил Лебедев.