Москва, 5 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Столичный регион продолжает находиться под влиянием циклонов, приходящих с северо-запада. Погода остается неустойчивой, когда периоды летнего тепла сменяются похолоданиями, которые сопровождаются дождями. Так, по данным Гидрометцентра России, за прошедшие сутки в Московском регионе выпало примерно 13 миллиметров осадков.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

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Наибольшее количество осадков было зафиксировано на территории Волоколамска (13 мм), а в самой столице выпало 3,6 миллиметра осадков, большая часть из которых ночью. По данным синоптиков, дождливая погода продержится в Москве до конца рабочей недели. Сегодня, 5 июня, ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза. К выходным в Московском регионе выпадет до 15 мм осадков, что соответствует норме.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца текущей недели погода в Москве будет не по-летнему прохладной. Вечером 4 июня осадки в регион принёс холодный атмосферный фронт. Синоптики предупредили жителей и гостей столицы о грозах и порывистом ветре.