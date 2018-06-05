Москва, 5 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Спекуляции на тему изменения Конституции России для продления полномочий главы государства должны быть исключены, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу ORF накануне своего визита в Вену. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос журналиста Армина Вольфа о том, стоит ли ожидать от Москвы проведения референдума, который позволит сделать Путина «пожизненным президентом», российский лидер подчеркнул, что комментировать подобные вопросы «несерьёзно».

Путин также сообщил, что никогда не нарушал Конституции России и не планирует этого делать в будущем. Решение о дальнейшей работе Путин примет по истечении текущего срока полномочий.

Напомним, 5 июня российский президент проведет встречу с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом, а также с федеральным канцлером Себастьяном Курцем.