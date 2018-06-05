Москва, 5 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Госдума в середине июня заслушает доклад комитета по международным делам о практике регулирования СМИ в странах Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету Госдумы по международным делам изучить регулирование СМИ в рамках Совета Европы.

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Поручение было дано по итогам выступления лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обратил внимание на излишнюю либеральность ряда СМИ, в частности, на позицию ряда журналистов «Эха Москвы».

«Мы не должны говорить о цензуре, об ограничениях, но есть моральная сторона. Если в передаче звучит оскорбление в отношении всех высших должностных лиц, в отношении нашего государства!» — указал Жириновский, отметив, что такое недопустимо.

Спикер Госдумы призвал проанализировать законодательство Совета Европы в сфере регулирования СМИ.

«Учитывая, что мы с вами члены СЕ, было бы правильно посмотреть, как решаются эти вопросы на законодательном уровне в рамках европейских государств, возможно, мы найдем ответы на эти вопросы», — сказал Володин, отметив опыт Германии.

«Если вы не будете возражать, может быть, мы через неделю послушаем председателя комитета о этому вопросу с тем, чтобы для себя понять, как решаются эти вопросы в европейских государствах, возможно, это будет и интересно, с другой стороны, можно рассмотреть как модельное законодательство для нашей страны», — заявил спикер Госдумы.