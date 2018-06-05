Вашингтон, 5 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Украина пытается политически урегулировать вопрос о пошлинах, которые США ввели на импорт стали и алюминия, сообщает 5 июня УНИАН.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Слёзная мольба

Согласно сообщению, торговый представитель Украины НатальяНикольская совершила рабочий визит в Соединенные Штаты, где провела ряд встреч с представителями американского министерства торговли, государственного департамента и офиса торгового представителя. Цель встреч — исключить Украину из списка стран, для которых действуют пошлины на импорт металлургической продукции в США.

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Напомним, ранее президент Соединенных Штатов ДональдТрамп ввел импортные пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий. Пошлины не действуют только для Мексики и Канады, поскольку ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).