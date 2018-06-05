Санкт-Петербург, 5 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Петербурге сегодня, 5 июня, вспоминают тех, кто помог победившему Ленинграду вырваться из минной блокады, в которую его «заковали» враги во время Великой Отечественной войны.

Commons.wikimedia.org Советский тральщик проекта 53 Т-3 «Подсекатель»

День прорыва морской минной блокады Ленинграда установлен городским законом в память о важном историческом событии — открытии прохода по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллин-Хельсинки, состоявшемся 5 июня 1946 года.

В годы войны для блокирования Ленинграда с моря военно-морской флот нацистской Германии установил в Финском заливе множество многоярусных минно-заградительных рубежей, состоящих из десятков тысяч морских мин. В результате этого Финский залив стал непроходим для судов.

После полного освобождения Ленинграда от блокады в январе 1944 года и выхода Финляндии из войны на стороне Германии в сентябре того же года появилась возможность для начала очистки Финского залива от мин.

Но этих смертельных ловушек было так много, что даже к концу войны Финский залив по-прежнему оставался районом, закрытым для мореплавания. Расчистка судоходного фарватера от мин, начавшаяся осенью 1944 года, была завершена только к началу июня 1946 года.

Перед открытием фарватера для судоходства по нему одновременно прошли четыре дивизиона тральщиков, сумевших обнаружить и ликвидировать еще несколько мин.

Наконец, 5 июня 1946 года Гидрографический отдел Краснознаменного Балтийского флота сообщил всем мореплавателям об открытии Большого корабельного фарватера от Кронштадта до фарватера Таллин-Хельсинки. После этого вновь приступил к работе Ленинградский морской порт, отправляя и принимая гражданские суда.

Однако работы по разминированию всей акватории Финского залива продолжались до 1963 года.

«Благодаря самоотверженному, героическому труду советских моряков 72 года назад был очищен от мин Большой корабельный фарватер и обеспечен безопасный выход судов в открытое море. Этот подвиг балтийцев навсегда останется в летописи славных дел Санкт-Петербурга и всей нашей страны», — заявил в своем обращении по случаю памятной даты глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Политик напомнил, что каждый боевой выход на траление требовал от советских моряков огромного мужества и профессионализма, а многие моряки не вернулись на базу.

«Невозможно переоценить доблесть и отвагу экипажей тральщиков Балтийского флота. В течение нескольких лет они ежедневно рисковали жизнью, расчищая морские подходы к Ленинграду. Вечная слава героям, продолжавшим сражаться за наш город и после того, как уже отгремели последние залпы войны», — добавил спикер городского парламента.

В Петербурге в этот день проходит торжественно-траурная церемония возложения цветов к памятнику катерным тральщикам в ЦПКиО им. С.М. Кирова.