Москва, 5 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Исковое заявление эстонской компании Cryptocean, обвинившей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в неправовом использовании созданных компанией технологий, оставлено Замоскворецким судом Москвы без движения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

Отмечается, что данное решение принято в связи с нарушением требований формы и содержание иска и несоблюдением ст. 132 Гражданского процессуального кодекса РФ («Документы, прилагаемые к исковому заявлению»). По сведениям пресс-службы суда, эстонская компания может вновь обратиться в суд до 5 июля после устранения указанных нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня эстонская компания Cryptocean, работающая в сфере финансовых технологий, обвинила создателя Telegram Павла Дурова в краже интеллектуальной собственности. По словам представителя компании, руководство Telegram присвоило себе авторство программы, которую им показали на приватной встрече.

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