«Сдержать Россию»: США начали разработку маломощного ядерного оружия
Вашингтон, 5 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Американские специалисты разрабатывают маломощное ядерное оружие, способное выступить важным фактором «сдерживания России». Об этом сообщает издание Warrior Maven.
Инженеры работают над созданием крылатой ракеты морского базирования, оснащенной ядерной боеголовкой, и крылатых ракет большой дальности, способных стартовать с субмарин. Таким образом, вооруженный ответ потенциальному противнику может быть дан одним из вариантов.
По мнению эспертов, разработка маломощного оружия обеспечит важный фактор «сдерживания России». Речь идет о тактике «эскалации для деэскалации» ситуации, отмечает издание.
Разработки находятся на стадии первоначального проекта, с конкретными техническими конфигурациями еще предстоит определиться.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в США был одобрен проект военного бюджета на 2019 финансовый год. Предполагается, что Пентагон получит $716 млрд, из которых почти $100 млрд пойдет на финансирование операций за рубежом.
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