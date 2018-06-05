Вашингтон, 5 июня, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Американские специалисты разрабатывают маломощное ядерное оружие, способное выступить важным фактором «сдерживания России». Об этом сообщает издание Warrior Maven.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Инженеры работают над созданием крылатой ракеты морского базирования, оснащенной ядерной боеголовкой, и крылатых ракет большой дальности, способных стартовать с субмарин. Таким образом, вооруженный ответ потенциальному противнику может быть дан одним из вариантов.

По мнению эспертов, разработка маломощного оружия обеспечит важный фактор «сдерживания России». Речь идет о тактике «эскалации для деэскалации» ситуации, отмечает издание.

Разработки находятся на стадии первоначального проекта, с конкретными техническими конфигурациями еще предстоит определиться.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в США был одобрен проект военного бюджета на 2019 финансовый год. Предполагается, что Пентагон получит $716 млрд, из которых почти $100 млрд пойдет на финансирование операций за рубежом.

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