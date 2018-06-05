Пермь, 5 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Прокуратура города Перми отказалась рассматривать обращение относительно запрета Знамени Победы во время шествия «Бессмертного полка» 9 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Молчаливое согласие. 1965

Вместо этого обращение было перенаправлено в администрацию города Перми, которая ранее также отказалась давать ответ на запрос общественников.

В своих действиях прокуратура ссылается на п.п. 3.5. Инструкции о порядке рассмотрения обращения и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом генерального прокурора РФ от 30.01.2013 г. № 45. В соответствии с которым:

«Обращения, подлежащие разрешению другими органами и организациями, в течение 7 дней со дня регистрации направляются по принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей и разъяснением принятого решения».

Примечательно, что в этой же инструкции под пунктом 3.7. прописано правило, в соответствии с которым:

«Запрещается направление обращения на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, организацию или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется».

Ввиду того, что обращение в прокуратуру было направлено в целях обжалования действий администрации города, то направление в эту инстанцию есть прямое нарушение инструкции, на которую сама прокуратура Перми и ссылается, считают некоторые местные активисты.

Антон Исаков ИА REGNUM Ответ прокуратуры на запрос общественников относительно запрета Знамени Победы

Общественники, возмущенные действием прокуратуры города Перми, намерены подать заявление в вышестоящую инстанцию.

Напомним, в 2018 году некоммерческая организация, ответственная за проведение акции «Бессмертный полк» в Перми, возглавляемая Анной Отмаховой, запретила использование во время шествия государственных символов страны, что вызвало массовое возмущение общественности.

Администрация города Перми, по мнению общественников, предпочитает, не комментируя данный инцидент, перекладывать ответственность на Отмахову, которая, по их словам, «не имея на то полномочий, даёт распоряжения правоохранительным органам».