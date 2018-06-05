Южно-Сахалинск, 5 июня, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Глава Сахалинской области Олег Кожемяко убежден, что строительство моста Сахалин — материк необходимо всей России. В первую очередь, по мнению губернатора островного региона, это повысит качество жизни островитян, удешевит доставку грузов, позволит не чувствовать себя оторванными от России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Latitude Остров Сахалин

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«Для нас это возможность более дешево завозить все народнохозяйственные грузы. Это вопросы продовольствия, вопросы сельского хозяйства. Это также вопросы погодных условий, когда у нас скапливается по 300−400 вагонов из-за штормов и тайфунов. Этот вопрос имеет огромное значение с точки зрения удешевления стоимости работ, товаров, услуг, товаров народного потребления, стоимости квадратного метра. А это уже качество жизни», — сказал губернатор Сахалина НСН.

Глава региона также подчеркнул, что очень важно дать сахалинцам возможность перестать чувствовать себя оторванными от России. Помимо этого, строительство моста, по мнению Олега Кожемяко, позволит снизить нагрузку на порты, некоторые из которых нуждаются в реконструкции. Островной глава убежден, что мост на Сахалин откроет для России, в частности для Дальнего Востока, выход в АТР, что даст возможность грузовых транзитов как в сторону АТР, так и со стороны АТР в европейскую часть России и в Европу.

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Напомним, что в 2015 году господин Кожемяко придерживался диаметрально противоположного мнения относительно строительства сухопутного перехода Сахалин — материк. Тогда в эфире регионального телеканала АСТВ, отвечая на вопрос о возможном строительстве моста, Олег Кожемяко сравнил реализацию проекта со строительством моста на Луну:

«Стоимость проекта превышает годовой бюджет Сахалинской области. Готовы ли мы отказаться от нового жилья, спортивных комплексов, больниц, школ, то есть от того, чем люди пользуются ежедневно?»

Заметим, в 2015 году у Сахалина еще не забрали в пользу федерального бюджета значительную часть доходов от нефтегазовых проектов по СРП по Сахалину-2.

Что заставило губернатора островного региона изменить мнение на противоположное — неизвестно.

Между тем, по предварительным подсчетам экспертов, строительство Сахалинского моста в 3,5 раза превысит стоимость только что открытого Крымского.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалинской области обратились к федеральным властям с просьбой принять положительное решение о строительстве сухопутного перехода Сахалин — материк.

Дмитрий Песков, комментируя предложение, подчеркнул, что для принятия такого решения должны быть выполнены расчеты.

Жители Дальнего Востока и Сахалина в том числе высказывают опасения, что строительство сверхдорогого моста негативно скажется на жизни и без того нищенствующего макрорегиона.