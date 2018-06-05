Москва, 5 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудит возможность поддержки кандидатуры Эквадора на пост руководителя Организации объединённых наций (ООН) с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, об этом Вячеслав Володин заявил на двусторонней встрече с председателем национальной ассамблеи республики Эквадор Элисабет Кабесас в рамках Международного форума «Развитие парламентаризма».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Вы обозначили вопрос поддержки кандидатуры Эквадора для избрания на руководство Организации объединённых наций. Мы этот вопрос изучим вместе с нашим министерством иностранных дел», — заявил Володин.

По его словам, вопрос будет изучен оперативно.

«Учитывая, что выборы состоятся в ближайшее время, мы сделаем это незамедлительно, в течение сегодняшнего дня «, — подчеркнул Володин.