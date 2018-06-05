Киев, 5 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Украинская компания «Нафтогаз» отчиталась в связи с предпринятыми действиями в отношении активов «Газпрома» в проектах Nord Stream и Nord Stream 2 AG, соответствующее заявление 5 июня распространила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Из сообщения следует, что «Нафтогаз» не только ходатайствовал об аресте долей «Газпрома» в его голландских дочерних компаниях, но и инициировал арест активов в других юрисдикциях.

«Швейцарский суд удовлетворил ходатайство «Нафтогаз», и судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить эти и другие активы», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе украинской компании сообщили, что активы «Газпрома» арестованы для выплаты украинской стороне $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража.