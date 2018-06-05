Москва, 5 июня, 2018, 10:12 — ИА Регнум. В связи с длительным падением реальных доходов населения России (с 2014 года) ЦБ и Минфин пытались изменить ситуацию и не только увеличить благосостояние граждан, но и сменить сберегательную модель на потребительскую. Такой подход позволит дополнительно увеличить благосостояние граждан и повысить объем ВВП России, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Судя по отчетам Росстата, прирост реальной зарплаты составил в первом квартале 2018-го 2,8%. В абсолютных цифрах за год — это до 5,2 трлн рублей. Разбивка по финансовым инструментам показывает, что серьезных изменений в предпочтениях граждан не появилось. Более 28 трлн рублей составляют депозиты, валюта и наличные. Ценные бумаги, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) доверительное управление, инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) и пенсионные планы используются относительно небольшим числом граждан и составляют около 2 трлн рублей.

«Именно поэтому для роста или падения потребительского спроса важнейшее значение оказывает ставка по депозитам. При низкой ставке население не изучает имеющиеся финансовые инструменты, а перекладывается в депозиты с коротким сроком или делает покупки. Благодаря этому многие граждане больше не откладывают подход к своим целям, а берут их сейчас. Так, увеличился спрос на товары длительного пользования, а ипотека бьет рекорды уже несколько кварталов», — пояснил эксперт.

К сожалению, говорить о смене модели потребления сейчас нельзя, граждане «проедают» свои накопления, но, в отличие от 2014 года, теперь совершают покупки более осознанно. Финансовая грамотность выросла слабо, что можно заметить на примере ИИСов, которые открыли все, кто связан с финансовым сектором и налоговой службой. Остальные люди даже не в курсе, что можно иметь доход минимум на уровне депозита и налоговую льготу на еще 13% с той же суммы.

«Таким образом, можно отметить, что без ликвидации финансовой безграмотности, как в свое время без ликбеза русского языка, не обойтись. Это мощный тормоз для развития экономики России, такой же, как слабая финансовая инфраструктура (пока слабая) и региональное управление», — высказал свое мнение Ширяев.

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