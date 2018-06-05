Эр-Рияд, 5 июня, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожила баллистическую ракету, запущенную йеменскими хуситами по городу Янбу на западе королевства, сообщает 5 июня Al Arabia.

Schriever.af.mil Перехват ракеты

Представитель арабской коалиции, интервенцию которой в Йемен возглавляет Саудовская Аравия, Турки аль-Малики, заявил, что Иран поставляет хуситам ракеты. Эр-Рияд подчеркнул, что большая часть пусковых установок уничтожена.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы свергли президента страны Хади Мансура. После его бегства в Саудовскую Аравию, арабская коалиция, возглавляемая Эр-Риядом, вторглась в государство, что привело к эскалации насилия.