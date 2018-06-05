Сургут, Югра, 5 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии ХМАО в центре Сургута 4 июня ловили рысь. Огромная кошка спрыгнула с балкона одного из многоэтажных домов и напугала местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Pxhere.com Степная рысь

В дежурную часть УМВД России по Сургуту в 10:20 по местному времени поступило сообщение от мужчины, что под припаркованной автомашиной во дворе дома 13 по ул. Ленина спряталась рысь. На место был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы оцепили территорию, ограничив доступ граждан. Впрочем, люди сами боялись выйти на улицу: до авто она бегала во дворе, сидела на детской площадке.

Спустя час к сотрудникам Росгвардии подошел хозяин животного и пояснил, что степная рысь каракет — его питомец. Мужчина благополучно вытащил свою огромную кошку и извинился перед соседями за случайно незапертый балкон.

Как сообщили «СургутинформТВ» хозяева рыси, животное дома агрессии не проявляет. Мало того, в их многоквартирном доме живет еще одна огромная кошка, внешне похожая на рысь.

Заведующий мини-зоопарком станции Юных натуралистов Сургута Александр Прокофьев пояснил местным телевизионщикам, что в Сургуте в последнее время наблюдается бум на экзотичных диких зверей. Стоят подобные питомцы несколько сотен рублей. За котёнка каракета, к примеру, придётся отдать около 400 тыс. рублей. Тем временем их содержание в неволе опасно и для хозяев, и для окружающих, особенно для маленьких детей.

Берут славных пушистых рысят, а потом через год-два, когда у животного наступает половое созревание и оно мечется по квартире, относят в зоопарки, говорят сургутские ветеринары. Благо, в Сургуте есть куда отнести разлюбленную «экзотику».