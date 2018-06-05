Москва, 5 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком клуба в сезоне 2017/18 по итогам голосования болельщиков. Об этом 4 июня сообщается на сайте клуба.

Soccer.ru Мануэл Фернандеш

Фернандеш набрал 38,6% голосов, его выбрали 6011 человек. Второе место занял Джефферсон Фарфан, набравший 3028 голосов (19,4%). Замкнул тройку Игорь Денисов, за которого отдали голоса 1856 человек (11,9%).

В сезоне 2017/18 Фернандеш провёл в составе «железнодорожников» 41 матч, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевых паса. Португалец второй год подряд признаётся лучшим игроком команды.

Напомним, московский «Локомотив» стал чемпионом России сезона 2017/18.