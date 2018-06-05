Москва, 5 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал интервью австрийскому телеканалу ORF перед визитом в Австрию. Вопросы российскому лидеру задавал журналист Армин Вольф.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В частности, сотрудник СМИ обратил внимание на то, что первый зарубежный визит президент РФ совершит в Австрию.

«У нас с Австрией давние, очень хорошие, глубокие отношения, — сказал Путин. — Австрия — наш традиционный и надежный партнёр в Европе».

Президент РФ напомнил, что диалог между Москвой и Веной никогда не прерывался, даже несмотря на «сложности предыдущих лет».

«За прошлый год товарооборот с Австрией вырос на 40,5%, — сказал глава государства. — Мы уважаем позицию Австрии и ее нейтральный статус».

Отметим, что журналист Вольф задавал российскому президенту самые различные вопросы, среди которых: «вмешательство» РФ в выборы-2016 в США, Украина, Сирия, КНДР. Полный текст беседы Путина с журналистом обнародован на официальном сайте Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня текущего года глава РФ Владимир Путин посетит с рабочим визитом Австрию. Ожидается, что в ходе визита Путин проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем и с федеральным президентом страны Александром Ван дер Белленом.

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