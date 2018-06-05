Великий Новгород, 5 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Житель Великого Новгорода проведет ближайшие два с половиной года в колонии общего режима. Такое наказание за незаконную банковскую деятельность, а также изготовление и сбыт платёжных документов в декабре 2017 года ему вынес Новгородский районный суд. Попытка оспорить это решение успехом не увенчалась. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 5 июня, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов осуждённого, которые просили отменить приговор суда и вернуть уголовное дело прокурору, и оставила их без удовлетворения, а приговор — без изменения.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

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Судом установлено, что клиентов с целью незаконного обналичивания денежных средств подозреваемый подыскивал в Великом Новгороде с марта 2013 года по апрель 2015 года. Деньги — от 10 до 700 тыс. рублей за одну банковскую операцию — они переводили на расчётные счета подконтрольных злоумышленнику фирм (всего их было использовано 17) под видом оплаты поставок товаров и услуг. В качестве комиссионных за услуги предприимчивый новгородец брал 4%-6% от общей суммы обналичивания.

Всего ему удалось обналичить почти 150 млн рублей. При этом незаконный доход, полученный злоумышленником, превысил 6,7 млн рублей. Вину в совершении преступлений осужденный признал частично. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, за незаконные банковские операции трое подозреваемых были задержаны в Самарской области в апреле 2018 года. По предварительным данным, подозреваемые незаконно обналичили около 220 млн рублей, размер нелегального дохода превысил 15,4 млн рублей.