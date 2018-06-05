Москва, 5 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Собираются смотреть телевизионные трансляции чемпионата мира по футболу 40% жителей России (среди мужчин внимание к ЧМ-2018 в два раза выше, чем среди женщин). 12% планируют узнавать результаты матчей только в выпуске новостей. 46% респондентов «вообще не будут смотреть трансляции ЧМ-2018». Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

66% респондентов будут болеть за российскую команду, 6% — за Бразилию, 4% — за Германию. При этом 13% опрошенных заявили, что не будут болеть ни за какую команду. 50% респондентов затруднились предположить, какая команда станет чемпионом. 14% думают, что сборная Россия, 13% — Германии, 12% — Бразилии. Для 57% важна победа российской команды.

Большинство граждан РФ поддерживают мнение, согласно которому России необходимо тратиться на подобные спортивные мероприятия, как чемпионат мира по футболу (53%), противоположную точку зрения поддерживают 35%.

Опрос проведен 20−24 апреля 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Москве состоится 12 матчей. На стадионе в «Лужниках», проведут четыре встречи группового этапа, включая матч открытия, а также одну восьмую финала, полуфинал и финал. Еще пять игр примет стадион «Спартак».

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