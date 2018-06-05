Грозный, 5 июня, 2018, 09:54 — ИА Регнум. Более трех тысяч жителей Чечни рассчитались с долгами за свет. В этом им помог региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. По решению его руководителя Аймани Кадыровой — матери главы Чечни Рамзана Кадырова — все долги малоимущих граждан за электроэнергию погашены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«В этот священный для мусульман месяц по решению президента РОФ имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова дорогой мамы Аймани Несиевны погашена задолженность более 3000 малоимущим абонентам, у которых образовались большие долги за свет», — написал глава Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в республике формируется полный перечень неимущих должников-абонентов, сообщил депутат Госдумы РФ Адам Делимханов, который является руководителем оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса Чечни. По его словам, в виде исключения, материально несостоятельным абонентам будет оказана посильная помощь в погашении их долга.

Он также подчеркнул, что эта помощь будет не систематической, а разовой, а в отношении остальных неплательщиков, которые отказываются добровольно погашать свои долги, будут применены меры принудительного характера в рамках российского законодательства.

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