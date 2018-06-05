Мадрид, 5 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Испанский футбольный клуб «Реал Мадрид» нацелен на покупку польского нападающего Роберта Левандовского, пишет газета ABC 5 июня.

Football.ua Роберт Левандовски

«Хорош, симпатичен и дешев» — так кратко описывает преимущества поляка издание. Запасными вариантами для клуба являются британец Гарри Кейн и египетский футболист Мохаммед Салах. Покупка капитана сборной Польши, который выступает за немецкий клуб «Бавария», обойдется в €120 млн, в то время как переход Кейна оценивается в минимум €175 млн.

Роберт Левандовки (род.1988) в сезоне 2017/18 стал самым результативным легионером в немецком чемпионате, забив 105 голов.