Ярославль, 5 июня, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев считает решение суда по делу об организации одиночных пикетов политически мотивированным. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Александр Воробьев

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня Кировский суд оштрафовал Воробьева на 20 тыс рублей за пикеты 5 апреля на Советской площади. В этот день Александр Воробьев впервые зафиксировал на видео московские мусоровозы на ярославском полигоне «Скоково», о чем сообщил в социальных сетях. В 12 часов на площадь пришла группа яросалвцев, включая членов партии КПРФ, которые встали под окна правительства с плакатами «Нет московскому мусору» и тому подобными на расстоянии более 50 метров друг от друга. На тот момент власть отрицала факт привоза в регион отходов из столицы. Полиция вела видеосъемку акции, но не вмешивалась. О возбуждении административного дела Александру Воробьеву сообщили в середине мая.

«В этом формате в Ярославле проходили сотни акций, и никогда не возбуждались дела об административном правонарушении. Сейчас возбудили, потому что власть считает опасной эту тему. Я считаю, что это политически заказ, и решение суда тоже политически ангажировано. Показания наших свидетелей — участников пикетов — суд не учел. Хотя они говорили о том, что пришли на площадь сами, сами изготовили плакаты, и никто их не организовывал. Я свою вину не признаю. Сейчас принято решение оштрафовать меня, готовят третье дело, чтобы подвесить на крючок возбуждения уголовного дела», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Несмотря на ряд административных дел против антимусорных активистов, протесты в городе продолжаются. Очередной митинг назначен на 6 июня, на этот раз он согласован мэрией.