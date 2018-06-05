Ивано-Франковск, Украина, 5 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В Ивано-Франковской области жители намерены 5 июня перекрыть дорогу на крупнейший горнолыжный курорт Украины Буковель, чтобы привлечь внимание властей к разбитым дорогам, сообщает «Страна.ua».

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Ухабистая дорога

Согласно сообщению, протестующие требуют начать ремонт трассы «Делятин — Яблонев», который обещали сделать еще в 2017 году. Протестная акция длится с 1 июня: жители сел Заречье, Черный Поток и других продолжают блокировать трассу Н-09 Львов Мукачево. Протестующие иногда пропускают автомобили, а также не задерживают автобусы с детьми, беременных и больных. Местные власти обещают начать ремонт дороги с 20 июня.

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Напомним, украинские дороги оказались среди наихудших в рейтинге Global Competitiveness Index: Украина заняла 130-е место из 137.