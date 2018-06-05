Гватемала, 5 июня, 2018, 09:49 — ИА Регнум. В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 69 человек, сообщает 5 июня Milenio со ссылкой на данные института судебных наук.

Раден Салех. Ночное извержение вулкана. 1865

Спасатели предполагают, что жертв будет гораздо больше. Извержение вулкана затронуло область проживания 1,7 млн человек, из опасной зоны эвакуированы более трех тысяч человек. В стране объявлен национальный траур.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Фэуго расположен в 50 км к западу от столицы. Это второе извержение вулкана в 2018 году, ставшее самой серьезной угрозой для местного населения. Столб пепла поднимается на высоту 10 км над уровнем моря.