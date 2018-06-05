Москва, 5 июня, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В блокировке средств российского бизнеса на счетах зарубежных банков в Госдуме видят прелюдию к блокировке государственных средств России, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Очевиден политический подтекст блокировки средств в банках бизнесменов, однако это частично и их вина, они сделали свой выбор. Больше нас волнует судьба государственных денег», — заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

По его мнению, «это некая прелюдия в отношении государственных активов».

«В любой момент с ними могут поступить так же, как проступили с Саудовской Аравией, Ираном», — указал он.

Парламентарий надеется на поддержку внесенного в Госдуму депутатами фракции законопроекта о запрете размещать средства РФ в зарубежных активах.

Швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах российского бизнесмена Виктора Вексельберга, опасаясь подпасть под санкции США, пишет Forbes.