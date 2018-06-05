Барнаул, 5 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор, который Славгородский городской суд Алтайского края вынес последнему участнику преступной схемы по хищению у Минобороны РФ более 74 млн рублей. Подробности уголовного дела сообщили сегодня, 5 июня, корреспонденту ИА REGNUM в УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Воришка

В 2012—2013 году ООО «Чистюля», которая являлось компанией-субподрядчиком филиала ОП «Барнаульский» АО «Славянка» должна была исполнять государственные контракты на обслуживание объектов Минобороны. Но в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю и УФСБ России по ЦВО выяснилось, что санитарное обслуживание трех объектов войсковой части Славгорода велось только на бумаге. Более того, ещё три объекта «уборки» — аэродромы «Панфилово» и «Северный», а также стоянка авиационной техники «Новомихайловка» — с конца 90-х годов вообще не использовались Минобороны по прямому назначению и, соответственно, не требовали предусмотренного государственными контрактами обслуживания.

Тем не менее, акты сдачи-приёмки услуг стороны подписывали ежемесячно, естественно не безвозмездно. Следствием доказано, что бывший представитель ООО «Чистюля» Т. через заведующего склада войсковой части Славгорода организовал передачу взяток двоим военным, занимавшим должности командиров в/ч (их общий размер составил почти 15 и 10 млн каждому).

«Подписанные фиктивные документы привели к тому, что государству в лице Минобороны РФ за два года причинен материальный ущерб в размере более 74 миллионов рублей», — пояснили в УФСБ по Алтайскому краю.

Итогом рассмотрения уголовного дела в отношении Т. стал приговор, вынесенный по ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч.4 ст. 33 ч.3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, повлекшему тяжкие последствия). Бывший представитель «Чистюли» получил восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с исполнением государственных и муниципальных контрактов сроком на два года.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск военного прокурора Барнаульского гарнизона о взыскании с участников преступной схемы всей суммы нанесенного государству ущерба — 74 млн рублей.

Напомним, в феврале 2018 года был осуждён бывший директор филиала ОП «Барнаульский» АО «Славянка» Ш. Центральный районный суд Барнаула приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Однако срок назначен условный.