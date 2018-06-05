Каменск-Уральский, Свердловская область, 5 июня, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В Свердловской области следователи возбудили уголовное производство по факту истязания трехлетнего мальчика в городе Каменске-Уральском. Об этом сообщили в областном Следственном управлении СКР.

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР Ребёнок. Жертва несправедливости

По данным правоохранителей, ранее в детскую городскую больницу Каменска-Уральского был доставлен трехлетний ребёнок с разорванным ртом и многочисленными гематомами на теле.

«В отношении сожителя матери (пострадавшего ребёнка, прим. ИА REGNUM ) возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязание»). В ходе расследования устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления», — цитирует портал 66.ru слова помощника главы областного СУ СКР.

Отмечается также, что сама мать пострадавшего не лишена родительских прав и не ограничена в них, ранее она не была замечена ни в каких проступках.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в Якутии было завершено расследование дела в отношении 38-летней жительницы Якутска, убившей свою девятилетнюю дочь плоскогубцами во время прогулки.

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