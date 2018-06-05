Оренбург, 5 июня, 2018, 09:42 — ИА Регнум. В Оренбурге не утихает скандал вокруг площадки на ул. Пролетарской. Группа жителей записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, где говорится о «непродуманной и убийственной» градостроительной политике.

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«Наш микрорайон превращается в каменные джунгли и гетто с отсутствием объектов социального назначения, отсутствием зелёных зон и парковок», — отметили жители.

По их словам, последние два года они ведут борьбу за комфортную среду проживания, пытаясь законно отстоять свои права и наладить диалог с местной властью, но чиновники «отмахиваются» от жителей.

Инициативная группа заявила, что план застройки микрорайона грубо нарушен. Уже сейчас численность населения в несколько раз превышает проектный показатель. При этом отсутствуют детский сад, зелёная зона (на ее месте появился многоэтажный жилой дом). Жители решили сами заняться благоустройством, однако чиновники вместо того, чтобы помочь, продали участок депутату-строителю. Сейчас на этой площадке ведётся строительство очередного жилого дома. Следственные органы возбудили уголовное дело по этому факту, но каких-либо действий в рамках этого дела со стороны прокуратуры и следствия люди не видят.

«Мы понимаем тот факт, что через несколько лет будут застроены все свободные участки в нашем микрорайоне, все вышеперечисленные проблемы встанут очень остро. Но, к сожалению, решить их на тот момент уже не представится возможным. Владимир Владимирович, мы очень надеемся на Вашу помощь. Вы говорили о том, что, вступая на новый президентский срок, Вы его посвящаете улучшению качества жизни населения страны. Мы искренне верим, что это будут не просто слова для местных чиновников, а руководство к действию. Помогите нам, пока ещё не поздно!» — обратились оренбуржцы к главе государства.

Радиоведущая «Эхо Москвы в Оренбурге» Дарья Беликова, которая входит в инициативную группу жителей, отметила, что возмущённые жители решили направить это обращение от себя на «Прямую линию с Владимиром Путиным» через различные средства связи, сообщает оренбургский филиал радиостанции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители новостроек по ул. Пролетарской сначала обустроили во дворе на пустыре детскую зону (поставили футбольные ворота, посадили деревья). Но самодеятельность пришлась не ко двору, из государственной собственности пустырь перешёл в частную. Ворота снесли, в комфортной среде отказали, а на площадке закипела очередная стройка. Череда высоток пополнится новым многоэтажным домом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против неустановленных лиц администрации Оренбурга. Их подозревают в превышении должностных полномочий.

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Стоит отметить, что ранее возмущённые оренбуржцы уже обращались к президенту. Осенью 2017 года после того, как видеобращение появилось в интернете, состоялась встреча региональных, городских чиновников с жителями, требующими комфортных условий. Власти указали на то, что на пустыре не может быть спортивной площадки, поскольку она расположено близко к дороге. Также чиновники посчитали, что во дворах домов есть хорошие детские площадки. Однако муниципалитету рекомендовали рассмотреть варианты оборудования площадки для игры в футбол.

Примечательно, что за помощью инициативная группа обращалась к депутату Заксобрания области по своему округу, однако оказалось, что он является заинтересованным лицом. Именно его холдинг выкупил участок госземли под строительство дома.

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Жители домов по ул. Пролетарской Оренбурга протестуют против плотной жилой застройки. Для комфортной среды проживания они требуют социальные объекты, парки, а также детские и спортивные зоны отдыха.

Напомним, 7 июня в прямом эфире выйдет программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Кроме градостроительной проблемы от Оренбуржья задан вопрос относительно весомого подорожания бензина.