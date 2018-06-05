Москва, 5 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Россия поможет Эквадору провести международную конференцию «Парламентарии против наркотиков» в октябре 2018 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателям национальной ассамблеи Эквадора Элизабет Кабесас предложил помощь в подготовке международной конференции.

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«Если наша помощь потребуется, можем ее оказать, учитывая, что в этом вопросе нужно объединять все здоровые силы», — сказал Володин.

Кабесас приняла предложение спикера Госдумы, отметив необходимость расширить тему конференции.

«Мы хотели бы расширить ее тематику, обменяться опытом касательно законотворчества в этой сфере и транснациональной борьбы с наркотрафиком», — сказала парламентарий.

В декабре 2017 года Володин поддержал предложение председателя Национальной ассамблеи Республики Эквадор Хосе Серрано Сальгадо провести следующую международную конференцию «Парламентарии против наркотиков» в октябре 2018 года в Эквадоре.

В Госдуме проходят двусторонние встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма».